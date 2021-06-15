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Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards

09:28
  • вторник
  • 15 июня 2021

Стационар возвели с нуля за месяц

Проект Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" вышел в финал международной французской архитектурной премии MIPIM Awards 2021, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Это очень значимое для нас событие. Мы понимаем, что здания медицинского комплекса не обладают выдающейся архитектурной ценностью - главными принципами проекта была функциональность, надежность, долгий срок службы. Нам важно, что жюри конкурса высоко оценило социальную значимость объекта, а также тот подвиг, который совершили строители, с нуля, всего за месяц создав полноценный автономный стационар", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проект госпиталя вошел в номинацию Best Healthcare Development ("Лучший проект в области здравоохранения").

Ранее сообщалось, что Северный речной вокзал также вышел в финал MIPIM в номинации Best Refurbished Building ("Лучшая реконструкция здания").

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