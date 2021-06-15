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В Роспотребнадзоре предостерегли от приема препаратов от аллергии перед вакцинацией

09:56
  • вторник
  • 15 июня 2021

Лекарства могут принимать те, кому их назначил врач

Препараты от аллергии, принятые до или после вакцинации от коронавирусной инфекции, не помогут уменьшить реакцию на вакцину и избежать повышения температуры и боли в месте укола, заявили в Роспотребнадзоре.

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По словам экспертов, прием таких лекарств не только не снизит вероятность побочных эффектов, но еще и с большой вероятностью может негативно повлиять на формирование иммунного ответа, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Такая медикаментозная "подготовка" не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации", - говорится в сообщении.

Принимать противоаллергические препараты перед прививкой можно лишь тем, кому они прописаны врачом на регулярной основе. В таком случае прерывать прием в связи с прививкой не стоит, передает РИА Новости.

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