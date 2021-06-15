В Роспотребнадзоре предостерегли от приема препаратов от аллергии перед вакцинацией

Лекарства могут принимать те, кому их назначил врач

Препараты от аллергии, принятые до или после вакцинации от коронавирусной инфекции, не помогут уменьшить реакцию на вакцину и избежать повышения температуры и боли в месте укола, заявили в Роспотребнадзоре.

По словам экспертов, прием таких лекарств не только не снизит вероятность побочных эффектов, но еще и с большой вероятностью может негативно повлиять на формирование иммунного ответа, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Такая медикаментозная "подготовка" не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации", - говорится в сообщении.

Принимать противоаллергические препараты перед прививкой можно лишь тем, кому они прописаны врачом на регулярной основе. В таком случае прерывать прием в связи с прививкой не стоит, передает РИА Новости.

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