В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС

Возбуждено уголовное дело

Директор сгоревшей автогазозаправочной станции в Новосибирске задержан, сообщает во вторник РИА "Новости".

Согласно данным областного Министерства здравоохранения, пострадали 33 человека, 17 госпитализированы. Семеро находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Вместе с тем СМИ пишут о 35 пострадавших и 20 госпитализированных.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Власти уже объявили, что после инцидента будут проверены все городские АЗС.

ЧП произошло в понедельник. При сливе сжиженного газа не заземлили автомобиль-газовоз, произошел взрыв резервуаров с топливом, далее начался пожар.

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