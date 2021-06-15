Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 6-летнего Павла Павлова

У шестилетнего мальчика диагностирована остеосаркома плечевого сустава

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Павла Павлова из города Чебоксары. У шестилетнего мальчика диагностирована остеосаркома плечевого сустава в 4-й стадии.

Злокачественная опухоль уничтожает его правую руку, раковые клетки уже распространились на лёгкие. Даже самой сильной химиотерапии недостаточно, нужна операция по замене поврежденной кости на специальный эндопротез. Он будет расти вместе с ребёнком, не требуя постоянного хирургического вмешательства. Стоимость эндопротеза - почти два миллиона рублей. Взять их негде. Паша растет без мамы и папы - они умерли.

Его воспитывают бабушка с дедушкой, для которых собрать такую сумму просто невозможно. Паше сейчас очень нужна ваша помощь.

У Паши сегодня – особый день. Свободный. От капельниц, уколов и химиотерапии. Короткую передышку 6-летний мальчик использует, как может. Подбадривает друзей по больнице. Приводит в движение крошечный вертолёт и пускает мыльные пузыри. Получается, конечно, не сразу. Дыхание слабое. Зато какое потом волшебство.

Вернувшись в палату, в который раз отправляет в путь свою любимую машину для семейных путешествий.

- Тут папа. Тут ребенок пока что с собачкой.

Слово мама мальчик произносит редко. Он не верит, что её – самой красивой, самой любимой - уже два года нет в живых. А четыре года назад умер папа. У него болело сердце.

"Мама, как говорится, от горя. Лучше не будем говорить об этом", – сказала бабушка Павла Ольга Тимакова.

Бабушка Паши во всем с ним соглашается. Она сама врач. Прекрасно помнит тот день, когда увидела легкую припухлость на руке единственного внука. И какой ужас испытала потом.

"Вроде как болит-болит, а потом, когда опухло, мы в поликлинику пошли. Такая припухлость появилась. В поликлинике нам сделали КТ и сразу же, в этот же день госпитализировали, в который обратились. И взяли биопсию сразу", - рассказала Ольга Тимакова.

После биопсии их срочно отправили в Москву в центр имени Блохина. С жутким диагнозом - остеосаркома правой плечевой кости.

Врачи говорят, что такая оперативность очень помогла ребенку. Воздействие курса химиотерапии видно сразу - припухлость спала.

"Это очень важно – вовремя обратиться. Понятно, что есть изменения в легких. Что опухоль стремительно развивается. Но чем раньше пациент попадает к врачу в специализированное учреждение, тем выше вероятность его выздоровления", - сказал Денис Хестанов, старший научный сотрудник хирургического отделения НМИЦ онкологии им. Блохина.

Изменения в лёгких – это метастазы. С ними тоже придётся бороться. Паша об это пока не знает. Но основная операция – чтобы спасти руку и жизнь ребенку – предстоит всё-таки на руке. Паше необходимо удалить пораженный участок плеча и поставить эндопротез. Без него – выход один: ампутация.

"Операция крайне необходима, потому что это остеосаркома. То есть операция входит в план лечения. Учитывая возраст, протез будет малоинвазивный, раздвижной. То есть мы его будем раздвигать в процессе роста ребенка", - сказал Хестанов.

Паша не знает еще одной важной вещи – эндопротез дорогой, стоит почти два миллиона рублей. Его бабушке с дедушкой таких денег взять негде. Помочь могут лишь добрые люди, отправив любую сумму в тексте SMS на номер 8385. Мальчик не выпускает из рук связку надувных шаров. Ведёт всех в больничный двор. Он недавно запустил два шарика в небо. Так и сказал: один – для мамы, другой - для папы. Сейчас тоже что-то задумал.

- До космоса не долетят – они там сдуются. Там гелия уже нет почти. – Желание будешь загадывать? – Да.

Какое желание загадал измученный болезнью ребенок, догадаться несложно. У него в глазах - желание больше никого не терять. И самому быть счастливым. А для этого нужно просто остаться в живых.

Ещё раз напомню - времени у Павла мало, опухоль быстро растёт. Чтобы сохранить руку, нужно как можно скорее приобрести эндопротез и провести сложную операцию по замене кости, поэтому ваша помощь нужна прямо сейчас!

Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого достаточно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Павла Павлова, программа 1223

Ольга Стрельцова, Сергей Ким, Вячеслав Казаков, "ТВ Центр".

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