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РЖД присоединились к "Большой перемене"

11:59
  • вторник
  • 15 июня 2021

Сотрудники компании проведут лекции для школьников

Новая тематическая неделя стартовала в сообществе всероссийского конкурса "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтакте". Она посвящена путешествиям по стране.

За семь дней школьники узнают больше об истории железных дорог. Онлайн-лекции проведут сотрудники компании РЖД. Также запланированы кинопоказы. Кроме того, участники смогут представить свои идеи - как усовершенствовать инфраструктуру вокзалов.

"Большая перемена" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он объединяет учеников с пятого по десятый классы, а также студентов колледжей.

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