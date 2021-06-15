РЖД присоединились к "Большой перемене"

Сотрудники компании проведут лекции для школьников

Новая тематическая неделя стартовала в сообществе всероссийского конкурса "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтакте". Она посвящена путешествиям по стране.

За семь дней школьники узнают больше об истории железных дорог. Онлайн-лекции проведут сотрудники компании РЖД. Также запланированы кинопоказы. Кроме того, участники смогут представить свои идеи - как усовершенствовать инфраструктуру вокзалов.

"Большая перемена" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он объединяет учеников с пятого по десятый классы, а также студентов колледжей.

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