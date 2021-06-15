Российские ученые создадут цифровую модель древнего сирийского города Апамея

Особый интерес у РАН вызвал христианский храм, построенный в V веке

Учёные РАН создают цифровую модель древнего сирийского города Апамея. Особый интерес вызвал христианский храм, построенный в V веке. С помощью приборов зондирования уже составили проект здания, который поможет провести реставрацию уникального памятника.

Большое видится на расстоянии. Вот и древнюю Апамею лучше всего рассматривать с высоты полёта беспилотника. Но для археологов это не просто видеосъёмка. Так создается цифровая модель ценного объекта. Тепловизор, например, определяет плотность камня. Если внутри пустота, конструкция под угрозой.

"Мы работаем с термографической камерой, тепловизионной камерой, подвешенной на беспилотник. Здесь мы ее используем для того, чтобы отследить стены, которые скрыты небольшим слоем земли", - заявил Егор Блохин, научный сотрудник института истории и материальной культуры РАН.

Первые поселения на севере современной Сирии появились еще в бронзовом веке. Имя Апамея городу дал один из полководцев Александра Македонского в честь своей жены. Находящийся в центре торговых путей, город играл значительную роль в развитии восточно-средиземноморских территорий, так называемого Леванта. Чего стоит лишь одна цифра. Апамея насчитывала около полумиллиона жителей. До наших дней дошли постройки той эпохи. Землю населяли христиане, архитектура соответствующая. Экспедиция Натальи Соловьевой так и называется: "Спасение раннехристианских храмов Сирии".

"Во время войны гибнут не только люди, гибнут памятники. И понятно, что людям не до памятников, по-человечески это понятно, но для профессионалов это особая боль, особая утрата, потому что памятник гибнет и очень часто уже не восстановим", - заявила Наталья Соловьева, заместитель директора института истории и материальной культуры РАН.

Российские ученые уже больше двух месяцев работают в Сирии. Побывали в различных провинциях - Алеппо, Хама. Помогают им сирийские коллеги. Когда с войной будет покончено окончательно, можно приступать к восстановлению.

"Конечно, сейчас после войны, самое главное восстановить наши города, пострадавшие или практически плотностью разрушенные во время боевых действий. Но мы не должны забывать и о таких архитектурных памятниках. Древние города, старые церкви.. Все это необходимо сохранить для истории. Мы надеемся на то, что российские специалисты будут и в дальнейшем нас поддерживать, и эта работа продолжится", - сообщил Хайдар Юсиф, представитель министерства культуры Сирии.

Руководитель экспедиции - Наталья Соловьева - все увиденное любит записывать в блокнот. Но это, говорит, по привычке. Сегодняшние археологические работы - это единая цифровая база данных. Чернила не понадобятся.

​В арабской республике каждый камень - исторический объект. И это не фигура речи. Перекрёсток эпох, народов, религий вобрал в себя многое. Задача на сегодня - выяснить, что было уничтожено во время войны и что можно восстановить. Своими исследованиями наши археологи поделятся с мировым сообществом.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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