ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хинштейн прокомментировал законопроект о регистрации иностранных IT-компаний в России

11:49
  • вторник
  • 15 июня 2021

Депутаты готовят поправки ко второму чтению

Законопроект, который обяжет крупные иностранные интернет-компании создавать свои представительства в России, рассматривают в Госдуме. Депутаты готовят поправки ко второму чтению.

Документ направлен на поддержание цифрового суверенитета нашей страны. Он позволит взаимодействовать отечественным госструктурам с зарубежными IT-сервисами, а также ограничивать распространение информации, нарушающей российское законодательство.

"Цель закона в том, чтобы создать единые равные условия на российском рынке для отечественных и иностранных интернет-ресурсов. Сегодня многие интернет-гиганты заграничные игнорируют российское законодательство, отказываются выполнять требования наших регуляторов и уходят от любого диалога", - сказал Александр Хинштейн, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Сотрудники IT-компании
Сотрудники IT-компании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.