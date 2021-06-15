Хинштейн прокомментировал законопроект о регистрации иностранных IT-компаний в России

Депутаты готовят поправки ко второму чтению

Законопроект, который обяжет крупные иностранные интернет-компании создавать свои представительства в России, рассматривают в Госдуме. Депутаты готовят поправки ко второму чтению.

Документ направлен на поддержание цифрового суверенитета нашей страны. Он позволит взаимодействовать отечественным госструктурам с зарубежными IT-сервисами, а также ограничивать распространение информации, нарушающей российское законодательство.

"Цель закона в том, чтобы создать единые равные условия на российском рынке для отечественных и иностранных интернет-ресурсов. Сегодня многие интернет-гиганты заграничные игнорируют российское законодательство, отказываются выполнять требования наших регуляторов и уходят от любого диалога", - сказал Александр Хинштейн, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы.

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