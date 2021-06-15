Какие ограничения ввели в Москве из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В частности, в столичных торговых центрах закрылись фудкорты

В Москве стартовали нерабочие дни с сохранением зарплаты. Соответствующий указ ранее подписал мэр Сергей Собянин. На такую меру пришлось пойти, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Столичная больница. Свободных коек практически нет. И всё время поступают новые пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19. Заполняются не только общие палаты, но и реанимация. Однако новости о вспышке заболеваемости пугают далеко не всех. В столичном метро достаточно людно. На входе большинство послушно надевают маски, однако оказавшись уже на эскалаторе или в вагоне некоторые предпочитают её снять, совершенно не заботясь о своем здоровье и окружающих.

Ситуация остаётся напряжённой. Идти приходится на ужесточение мер. В столичных торговых центрах закрылись фудкорты. Поесть тут не получится. Но можно взять с собой или заказать доставку. Сокращено и количество посетителей в ресторанах. Все общепиты и магазины сейчас активно проверяются на соблюдение мер профилактики.

Сотрудники заведения должны не просто предупреждать посетителей. В их обязанности теперь входит и правильная рассадка гостей. Рейд показал – в одних ресторанах количество клиентов строго ограничено. Сидят через стол. Другие же принимают всех подряд. Но задача – не оштрафовать или закрыть, а устранить все нарушения. Это вопрос здоровья. За два дня проверили почти 50 кафе и ресторанов Москвы. По итогам рейда 5 заведений опечатаны. Столичный общепит в эти дни работает только до 23 часов. По словам врачей, таких ограничений удалось бы избежать, будь коллективный иммунитет. Однако добиться его можно только если все будут вакцинироваться. Так, в Челябинской области открылся ещё один мобильный прививочный пункт.

- Всегда лучше предупредить заболевание, чем им болеть. Я учусь в медицинском, мне важно. - В моем доме 3 человека уже умерло от коронавируса. Стало страшно. Решила прийти и привиться.

Вакцинироваться сейчас стремятся во всём мире. Сегодня в Турцию доставили первую партию "Спутника V". Грузовой самолёт приземлился в Анкаре. Власти страны намерены наладить выпуск российской вакцины в том числе на своих предприятиях. По их мнению, это поможет в кратчайшие сроки улучшить эпидемиологическую обстановку и скорее открыть курорты для туристов. А вот в Великобритании люди вышли на улицы, потому что обещанные послабления снова откладываются на месяц. Причиной стала вспышка заболеваемости штаммом "Дельта". Так, ВОЗ назвала индийский вариант коронавируса. В Британии его выявляют у 90% инфицированных.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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