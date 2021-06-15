Киев захотел заставить крымчан платить налоги

Законопроект уже в Раде

Верховная Рада намерена обложить жителей Крыма налогами и сборами.

В парламенте рассматривают законопроект, который отменяет свободную экономическую зону на полуострове, созданную в 2014 году. В результате этого на украинцев, которые проживают в Крыму, будут распространяться такие же налоговые меры, какие действуют на территории Украины.

Сейчас украинцы, проживающие в Крыму, признаны для Киева иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. В то же время им недоступны украинские банковские услуги и пенсионное обеспечение.

Новый законопроект планируют принять к августу, пишет "Обозреватель". Но как он будет работать, не понятно, так как Крым – территория России.

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