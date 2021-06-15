Интервью Владимира Путина телеканалу NBC. Главное

Глава государства ответил на множество вопросов по самым острым темам

О будущем России и её народа, работе по укреплению экономики и двойных стандартах Запада. В преддверии переговоров с Джо Байденом полностью опубликовано большое интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC. Глава нашего государства ответил на множество вопросов по самым острым темам. Речь зашла о политических преследованиях в США, борьбе с международным терроризмом, а также о возможном преемнике российского президента.

Во время интервью репортер NBC Кир Симмонс держал перед собой внушительную папку. К разговору журналист, конечно, готовился. Но от ряда неточностей это его не уберегло. Так, говоря о российско-американском сотрудничестве в космосе, он не смог назвать фамилию главы "Роскосмоса" Рогозина, а Владимир Путин напомнил. И в целом было видно, что Симмонс зажат заготовленным сценарием, в котором ожидаемо оказался вопрос об оппозиции и, в частности, о блогере Алексее Навальном, которого в США считают политическим узником, а в России - нарушителем закона.

"Люди, о которых Вы упомянули, ‒ да, они осуждены за нарушение режима людей, которые осуждены были условно. Дважды человека осуждали условно. По сути, просто предупреждали, чтобы не нарушал действующего в России законодательства. Нет, полное игнорирование требований закона. В конце концов суд вынес соответствующее решение, поменяв меру пресечения на содержание под стражей. Таких вот, я Вам скажу, в год в России тысячи, которые нарушают режим условного содержания, не отмечаются, игнорируют требования закона. Тысячи! И они не имеют никакого отношения к политической деятельности. А если кто-то прикрывается политической деятельностью, для того чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, то соответствующим образом нужно за это ответить", - заявил Путин.

Более того, напомнил Владимир Путин, после штурма сторонниками Трампа здания Капитолия, 450 человек были задержаны, им грозит от 10 до 25 лет тюрьмы. И пришли они в Конгресс явно не для того, чтобы украсть компьютер, а с определенными требованиями. А значит их арест - преследование за политические взгляды, которые они выражали, правда, в экстремистской манере.

Очередной вопрос - снова не без подтекста, - который так любят американские журналисты, общаясь с российским лидером.

"В России были внесены поправки в Конституцию: Вы можете быть Президентом до 2026 года. Как Вы считаете, чем дольше Вы находитесь у власти, чем дольше нет кого-то, кто может Вас сменить, не получится так, что найдётся преемник, а потом всё это обрушится в одночасье?" – спросил журналист.

"А что обрушится в одночасье? Смотрите, если мы посмотрим на ситуацию, в которой находилась Россия в 2000 году, она балансировала на грани сохранения своего суверенитета, целостности территориальной, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим, уровень ВВП упал ниже плинтуса, 12 миллиардов были у нас золотовалютные резервы, а долгов было 120 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом ‒ слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо. Когда-то, разумеется, это естественный процесс, биологический ‒ нам всем будет замена: и Вам на своём месте, мне на своём. Но я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее", - сообщил Путин.

В конце разговора принято интересоваться планами, но Кир Симмонс остался верен себе и спросил Владимира Путина, будет ли он нуждаться в защите после окончания работы президентом.

"Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное ‒ это судьба страны и её народа", - ответил президент.

Разговор продолжался около полутора часов - дольше запланированного. За это время американский журналист смог задать все интересующие вопросы и получил на них исчерпывающие ответы, хотя и пытался прерывать Владимира Путина. Это интервью стало первым за последние три года, но в течение последнего десятилетия президент России общался с американскими журналистами неоднократно, чего не скажешь об американских лидерах. И это еще один факт - кто больше открыт к диалогу.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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