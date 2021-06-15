Спрос на отдых в России резко вырос

Российские курорты оказались перегружены в связи с желанием людей провести летние отпуска у моря. Люди не могут выезжать в другие страны из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Руководитель Ростуризма Диана Догузова считает, что ажиотаж вызван не только ограничением авиасообщения с другими государствами, но и нехваткой отелей современного уровня.

Она отметила, что в ближайшие несколько лет планируется значительно увеличить число хороших гостиниц, в том числе создать не менее 20 тысяч номеров в курортных и рекреационных зонах, передают "Известия".

"Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах", - добавила Догузова.

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