В России за сутки выявлено 14185 случаев COVID-19

Полностью выздоровели 8597 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировали 14185 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением заболевания.

"Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8597 человек", - добавили специалисты.

В Москве за сутки заболели 6805 человек, в Подмосковье - 1135, в Санкт-Петербурге - 902.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 5236593 случая COVID-19. Умерли 127180 пациентов.

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