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Рогозин рассказал о защите Земли от угроз из космоса

10:18
  • вторник
  • 15 июня 2021

Такую систему пока не может создать ни одна страна

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в ходе Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021, что ни одна страна пока не в состоянии создать систему, изменяющую траекторию угрожающих Земле небесных тел.
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"Эти технологии надо создавать, ни одна страна не сможет реализовать в одиночку. Это общая задача - защита нашей Земли", - приводит слова главы госкорпорации ТАСС.

Рогозин добавил, что для космонавтики планетарная защита - одна из самых важных задач, так как подобные угрозы способны разрушить цивилизацию.

Глобальная конференция по исследованию космоса проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.

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