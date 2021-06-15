Рогозин рассказал о защите Земли от угроз из космоса

Такую систему пока не может создать ни одна страна

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в ходе Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021, что ни одна страна пока не в состоянии создать систему, изменяющую траекторию угрожающих Земле небесных тел.

"Эти технологии надо создавать, ни одна страна не сможет реализовать в одиночку. Это общая задача - защита нашей Земли", - приводит слова главы госкорпорации ТАСС.

Рогозин добавил, что для космонавтики планетарная защита - одна из самых важных задач, так как подобные угрозы способны разрушить цивилизацию.

Глобальная конференция по исследованию космоса проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram