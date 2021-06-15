Кремль: антиковидные меры не повлияют на встречу Путина с ЕР

Президент встретится с партийцами очно

Президент России Владимир Путин планирует очно принять участие в съезде партии "Единая Россия".

Встреча главы государства с партийцами состоится, несмотря на усиление антикоронавирусных мер в Москве, заявил ТАСС спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Планируется с учетом принятых мер", - отметил пресс-секретарь президента.

Предвыборный съезд партии "Единая Россия" намечен на 19 июня. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября.

Ранее власти Москвы ввели нерабочие дни с 15 по 19 июня в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Кроме того, в эти дни не будут работать аттракционы, детские и спортивные площадки. В торговых центрах приостанавливается работа фуд-кортов и игровых комнат. Ресторанам, барам, кафе и другим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей в ночное время – с 23:00 до 6:00.

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