В Кирове десятилетний ребенок упал в яму с кипятком

Девочка в больнице с ожогами

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета по Кировской области, в Кирове в яму с кипятком провалилась десятилетняя девочка.

Инцидент произошел в понедельник около 15:00. Ребенок гулял во дворе дома на улице Северо-Садовая. Яма же, куда упала девочка, образовалась из-за промыва песочной "подушки" и провала бетонной плиты.

Девочка получила 40% ожогов тела, она в больнице.

Организована доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

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