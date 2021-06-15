Телеведущий Евгений Попов предлагает комплексный подход к решению проблемы несанкционированных свалок

Системная работа позволит сократить объем отправляемых на захоронение отходов вдвое

Сегодня в России существует свыше 1,5 тысяч незаконных свалок, для решения проблемы необходима комплексная системная работа. Об этом заявил ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.

"Прежде всего, должны быть усилия со стороны органов власти. В последнее время в стране в этом направлении многое делается: проходит мусорная реформа, осуществляется национальный проект "Экология", - отметил журналист.

По его словам, системная работа позволит вдвое сократить объем отправляемых на захоронение отходов к 2030 году. Важно при этом, чтобы ответственно себя вели сами граждане. Помочь может раздельный сбор мусора.

Каждый человек, обратил внимание Попов, в течение года выбрасывает несколько сотен килограмм бытовых отходов. "В идеале, почти половину можно было бы переработать и использовать повторно. Необходимо, чтобы раздельный сбор мусора стал бытовой привычкой во всех семьях", - сказал ведущий.

Он уточнил, что еще одно возможное решение - внедрение новых подходов к утилизации пластиковой упаковки. Она составляет до 50% всех бытовых отходов, при этом нормы ее утилизации сегодня - всего от 10 до 45%.

Попов предложил увеличить штрафы для нарушающих экологические нормы предприятий и поощрять добросовестных производителей.

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