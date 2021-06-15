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Телеведущий Евгений Попов предлагает комплексный подход к решению проблемы несанкционированных свалок

10:30
  • вторник
  • 15 июня 2021

Системная работа позволит сократить объем отправляемых на захоронение отходов вдвое

Сегодня в России существует свыше 1,5 тысяч незаконных свалок, для решения проблемы необходима комплексная системная работа. Об этом заявил ведущий программы "60 минут" Евгений Попов. 
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"Прежде всего, должны быть усилия со стороны органов власти. В последнее время в стране в этом направлении многое делается: проходит мусорная реформа, осуществляется национальный проект "Экология", - отметил журналист.

По его словам, системная работа позволит вдвое сократить объем отправляемых на захоронение отходов к 2030 году. Важно при этом, чтобы ответственно себя вели сами граждане. Помочь может раздельный сбор мусора.

Каждый человек, обратил внимание Попов, в течение года выбрасывает несколько сотен килограмм бытовых отходов. "В идеале, почти половину можно было бы переработать и использовать повторно. Необходимо, чтобы раздельный сбор мусора стал бытовой привычкой во всех семьях", - сказал ведущий.

Он уточнил, что еще одно возможное решение - внедрение новых подходов к утилизации пластиковой упаковки. Она составляет до 50% всех бытовых отходов, при этом нормы ее утилизации сегодня - всего от 10 до 45%.

Попов предложил увеличить штрафы для нарушающих экологические нормы предприятий и поощрять добросовестных производителей.

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