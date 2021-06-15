Член ОП Евгений Нифантьев высадил цветы в триколоре в честь Дня России

Жителям Москвы нужны такие подарки

Букет из цветов в триколоре появился у метро Шипиловская в районе Зябликово Южного округа Москвы.

Цветы высадил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев совместно с волонтерами в честь Дня России. Эта клумба в цветах триколора – не только символ одного из главных праздников в году и объединения всех жителей России. Она важна в качестве нового решения в городской среде.

"Это не просто клумба, а настоящий арт-объект в цветах государственного флага, который будут радовать жителей Южного округа не один день <…> Особенно это актуально сегодня, когда в городе усиливаются ограничительные меры, отменяются массовые мероприятия. Важно, чтобы человек любил свой район, свой двор", – отметил Нифантьев.

Новые ландшафтные решения поднимают настроение и заставляют улыбнуться, уверен член ОП. "Жителям города нужны такие подарки", – добавил он.

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