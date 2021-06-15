"Чувствую себя обезьянкой в клетке": дочь Заворотнюк рассказала о бестактности врачей

Вместо обследования девушка попала на "допрос"

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что чрезмерное внимание людей к здоровью мамы сильно ранит ее. Актриса два года борется с онкологией.

Девушка рассказала, что недавно пришла в клинику по личному вопросу, но врачи начали расспрашивать ее о маме. Такая бестактность довела Анну до слез. Своими эмоциями дочь актрисы решила поделиться с подписчиками в Instagram.

"Это так странно, когда многие люди вокруг знают о том, что происходит у тебя в жизни. Знают, кто ты. На неделе была у врача, просто обследование. Две женщины-врача в кабинете. В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается. "А это правда, что пишут? А то, а сё? Ой, я прям плакала, когда узнала". Когда узнала, плакала я", - написала Анна в Сети.

По словам девушки, ее друзья ведут себя очень деликатно, в отличие от посторонних людей.

"Я понимаю, когда спрашивают друзья, и очень благодарна за то, что они почти и не спрашивают, а если и делают это, то предельно тактично. Но когда абсолютно незнакомые люди начинают задавать вопросы. Вопросы, которые мне неудобно даже озвучить вам, я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь - не цирк. Я закрытый человек, и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой", - заявила дочь актрисы.

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