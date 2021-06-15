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В Казани экстренно сел самолет Новокузнецк - Москва

10:49
  • вторник
  • 15 июня 2021

У одного из пассажиров случился инфаркт

В Казани совершил вынужденную посадку выполнявший рейс Новокузнецк - Москва самолет, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира экстренно посадили самолет

Посадка была совершена в 07:15. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Он госпитализирован в одну из казанский больниц.

Воздушное судно продолжило движение по маршруту в 8:22

В Республиканской клинической больнице Татарстана рассказали, что в клинику был доставлен 66-летний житель Кемеровской области, у него инфаркт, требуется операция.

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