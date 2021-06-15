В США отказались тушить полыхающий химзавод (видео)

Объявлена эвакуация населения

В США загорелся химический завод Chemtool в штате Иллинойс.

ЧП произошло в городе Роктон в 7:30 утра по местному времени (15:30 мск, 14 июня). Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Местных жителей, живущих в непосредственной близости к заводу, эвакуируют. В радиусе трех миль рекомендовано ношение масок. Экстренные службы отслеживают направление ветра, чтобы вовремя принять меры безопасности.

По предварительным данным, пострадавших среди населения и работников предприятия нет. Травмы получил один пожарный, пишет РИА Новости.

Яды могут попасть в Миссисипи, поэтому пожарные перестали тушить возгорание водой. Придется ждать несколько дней, пока завод не выгорит самостоятельно.

Chemtool производит смазки, смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram