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В США отказались тушить полыхающий химзавод (видео)

11:07
  • вторник
  • 15 июня 2021

Объявлена эвакуация населения

В США загорелся химический завод Chemtool в штате Иллинойс.
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ЧП произошло в городе Роктон в 7:30 утра по местному времени (15:30 мск, 14 июня). Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Местных жителей, живущих в непосредственной близости к заводу, эвакуируют. В радиусе трех миль рекомендовано ношение масок. Экстренные службы отслеживают направление ветра, чтобы вовремя принять меры безопасности. 

По предварительным данным, пострадавших среди населения и работников предприятия нет. Травмы получил один пожарный, пишет РИА Новости.  

Яды могут попасть в Миссисипи, поэтому пожарные перестали тушить возгорание водой. Придется ждать несколько дней, пока завод не выгорит самостоятельно.

Chemtool производит смазки, смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства.

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