ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Перенесший остановку сердца на Евро игрок рассказал о самочувствии

11:04
  • вторник
  • 15 июня 2021

Врачи спасли Кристиану Эриксену жизнь прямо на поле

Кристиан Эриксен, 29-летний полузащитник сборной Дании по футболу, опубликовал обращение к болельщикам в Instagram.
Евро-2020 в Петербурге: как город приготовится к турниру

В минувшую субботу во время матча между Данией и Финляндией в Копенгагене Эриксен потерял сознание. Ему около 15 минут оказывали экстренную помощь, а затем унесли на носилках и доставили в больницу. У полузащитника прямо в ходе игры остановилось сердце, ему делали непрямой массаж и применяли дефибриллятор.

"Я в порядке - учитывая обстоятельства. Мне еще нужно пройти несколько обследований в больнице, но чувствую себя хорошо", - написал датчанин во вторник.

Он поблагодарил всех за поддержку и добавил, что будет болеть за партнеров в оставшихся встречах.

"Играйте за всю страну!", - обратился он к футболистам национальной сборной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Чемпионат Европы по футболу Евро-2020: Дания - Финляндия
Чемпионат Европы по футболу Евро-2020: Дания - Финляндия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.