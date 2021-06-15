Перенесший остановку сердца на Евро игрок рассказал о самочувствии

Врачи спасли Кристиану Эриксену жизнь прямо на поле

Кристиан Эриксен, 29-летний полузащитник сборной Дании по футболу, опубликовал обращение к болельщикам в Instagram.

В минувшую субботу во время матча между Данией и Финляндией в Копенгагене Эриксен потерял сознание. Ему около 15 минут оказывали экстренную помощь, а затем унесли на носилках и доставили в больницу. У полузащитника прямо в ходе игры остановилось сердце, ему делали непрямой массаж и применяли дефибриллятор.

"Я в порядке - учитывая обстоятельства. Мне еще нужно пройти несколько обследований в больнице, но чувствую себя хорошо", - написал датчанин во вторник.

Он поблагодарил всех за поддержку и добавил, что будет болеть за партнеров в оставшихся встречах.

"Играйте за всю страну!", - обратился он к футболистам национальной сборной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram