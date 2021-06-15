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В Подмосковье ужесточили контроль за соблюдением ограничений по COVID

11:40
  • вторник
  • 15 июня 2021

Злостных нарушителей ждет крупный штраф

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ужесточил противокоронавирусные меры в регионе. Согласно новому постановлению, злостных нарушителей масочного режима могут оштрафовать на крупную сумму.

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"Злостные нарушители за несоблюдение масочного режима могут быть привлечены к административной ответственности. В настоящее время размер штрафа составляет: для граждан - от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В некоторых случаях – деятельность организации может быть приостановлена", - сказано в сообщении главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Также с 13 по 20 июня в регионе будет введен обязательный масочный режим в общественных местах. Согласно постановлению, организации вправе не пускать клиентов в помещение, если они пренебрегают ношением масок и перчаток.

Контрольно-надзорные мероприятия в Московской области будут проводиться с участием полиции и Росгвардии. Сотрудники ГИБДД будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение масочного режима, как водителей, так и пассажиров, передает РИА Новости.

"С 15 июня в муниципалитетах, приближенных к Москве, в утренние и вечерние часы пик будут организованы проверки на вокзалах, пассажирских платформах и автобусных остановках", - добавили в ведомстве.

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