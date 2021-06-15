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ЦБ пообещал "закручивать гайки" на финрынке

11:23
  • вторник
  • 15 июня 2021

Рынок должен вести себя более зрело

Центробанк будет "закручивать гайки" до тех пор, пока не увидит добросовестное поведение участников финансового рынка.
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Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, представляя отчет о работе ЦБ за 2020 год в Госдуме. Такая политика продолжится, пока регулятор не увидит, что рынок "видит свою выгоду в долгосрочных отношениях с клиентами, а не в выманивании денег недобросовестным образом".

"Мы будем здесь продолжать "закручивать гайки", пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело", - сказала она.

В то же время регулятор старается информировать клиентов о всех основных параметрах и рисках каждого продукта финансового рынка.

"Нужен сквозной период охлаждения, чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, мог отказаться от любой услуги", - уточнила Набиуллина.

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