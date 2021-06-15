ЦБ пообещал "закручивать гайки" на финрынке

Рынок должен вести себя более зрело

Центробанк будет "закручивать гайки" до тех пор, пока не увидит добросовестное поведение участников финансового рынка.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, представляя отчет о работе ЦБ за 2020 год в Госдуме. Такая политика продолжится, пока регулятор не увидит, что рынок "видит свою выгоду в долгосрочных отношениях с клиентами, а не в выманивании денег недобросовестным образом".

"Мы будем здесь продолжать "закручивать гайки", пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело", - сказала она.

В то же время регулятор старается информировать клиентов о всех основных параметрах и рисках каждого продукта финансового рынка.

"Нужен сквозной период охлаждения, чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, мог отказаться от любой услуги", - уточнила Набиуллина.

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