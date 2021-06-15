Глава ЦБ заявила о восстановлении экономики России

Эльвира Набиуллина представила в Госдуме отчет о работе ЦБ за 2020 год

Экономика России вышла на показатели докризисного уровня, а в некоторых отраслях превысила их. Фиксируется дальнейший рост. Об этом сегодня заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она выступила в Госдуме с отчётом о результатах работы за прошлый год. О быстром восстановлении экономики и рынка труда ещё в начале июня говорил президент. Такой прогресс стал возможен благодаря своевременным мерам государственной поддержки, в том числе в финансовой сфере. Бизнесу предоставили льготы по налогам и арендным платежам, а также отсрочку по кредитам.

"Сразу же с началом пандемии мы ввели специальный инструмент рефинансирования на 500 миллиардов рублей по низкой ставке - она в конце периода доходила до 2,25 процента. Мягкая денежно-кредитная политика, плюс программы правительства, всё это позволило нарастить кредиты малому бизнесу почти на 23% - это в два раза выше, чем в 2019 году", - сообщила Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка.

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