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Россияне назвали желаемый размер зарплаты

11:18
  • вторник
  • 15 июня 2021

Самые высокие запросы - в столице

Как следует из данных опроса сервиса "Работа.ру", на которые ссылается ТАСС, граждане России в среднем хотят получать в месяц 131,6 тысячи рублей.
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Уточняется, что 18% респондентов хотели бы зарабатывать от 100 до 149 тысяч, 22% - свыше 150 тысяч рублей.

Что касается показателей отдельно по регионам, в Москве средние запросы - свыше 158 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 151 тысяча, в Нижнем Новгороде - 108 тысяч.

Вместе с тем 23% россиян заявили, что им хватит суммы от 50 до 69 тысяч рублей, 16% - от 30 до 49 тысяч.

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