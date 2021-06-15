Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Самые высокие запросы - в столице
Как следует из данных опроса сервиса "Работа.ру", на которые ссылается ТАСС, граждане России в среднем хотят получать в месяц 131,6 тысячи рублей.
Уточняется, что 18% респондентов хотели бы зарабатывать от 100 до 149 тысяч, 22% - свыше 150 тысяч рублей.
Что касается показателей отдельно по регионам, в Москве средние запросы - свыше 158 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 151 тысяча, в Нижнем Новгороде - 108 тысяч.
Вместе с тем 23% россиян заявили, что им хватит суммы от 50 до 69 тысяч рублей, 16% - от 30 до 49 тысяч.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: