Московские врачи вылечили от коронавируса еще 3045 пациентов

Подтверждено 6805 новых случаев заражения
Как сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, от COVID-19 в Москве за сутки поправились 3045 человек.
Всего в столице вылечились уже 1099598 пациентов.
"Подтверждено 6805 новых случаев заражения, госпитализировали 1705 человек, скончался 71 пациент", - добавили в оперштабе, уточнив, что на ИВЛ находятся 468 человек.
При появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача, напомнили в оперштабе.
Всего в стране за сутки коронавирусом заболели 14185 человек, за все время пандемии - 5236593.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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