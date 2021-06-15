Московские врачи вылечили от коронавируса еще 3045 пациентов

Подтверждено 6805 новых случаев заражения

Как сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, от COVID-19 в Москве за сутки поправились 3045 человек.

Всего в столице вылечились уже 1099598 пациентов.

"Подтверждено 6805 новых случаев заражения, госпитализировали 1705 человек, скончался 71 пациент", - добавили в оперштабе, уточнив, что на ИВЛ находятся 468 человек.

При появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача, напомнили в оперштабе.

Всего в стране за сутки коронавирусом заболели 14185 человек, за все время пандемии - 5236593.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram