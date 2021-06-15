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Шеф-повар научил правильно выбирать курицу

11:56
  • вторник
  • 15 июня 2021

Некоторые части птицы могут быть опасными

Куриное мясо очень популярно среди россиян, но некоторые части этой птицы при употреблении в пищу могут навредить. Об этом рассказал шеф-повар Сергей Синицын.

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По его словам, если в курицу попадают паразиты или ее кормят химикатами, то они в первую очередь вредят внутренним органам. В результате они оказываются самой опасной частью птицы. Самым безопасным считается белое мясо, но и его следует готовить очень внимательно.

"Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз – несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу. Жарить курицу, запекать ее, тушить или томить – это индивидуально на усмотрение каждого человека, но предварительно курицу советую подварить, чтобы не тревожиться про паразитов и про целую кучу антибиотиков", - рекомендовал Синицын.

Также он посоветовал покупать фермерских куриц, хотя внешне такие птицы могут быть не самыми аппетитными. На коже не должно быть проколов. Кроме того, плохим признаком может стать запах аммиака, передает Радио Sputnik.

"Некоторые производители проделывают манипуляции с продуктами, вводят растворы, замачивают, чтобы птица стала больше. Человек видит на прилавке достаточно плотную, жирную, сочную тушку, а на самом деле ничего хорошего в этом нет", - добавил повар.

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