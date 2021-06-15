Врач рассказала, как разнообразить скучную диету

От еды нужно получать удовольствие

Люди, сидящие на строгой диете, могут получать удовольствие от еды.

Нередко пища для похудения – безвкусная, она быстро надоедает. Из-за этого многие худеющие бросают диету, не достигнув цели. Разнообразить пищу можно с помощью специй и приправ, рассказала нутрициолог Нмами Агарвал.

"Добавляйте в диетическое питание смеси специй или домашние приправы, чтобы придать надоевшей пище остроты и получить удовольствие от еды", - сообщила она.

Под рукой всегда должны быть имбирь, чеснок, черный перец и чили. Эти специи добавят остроты пище, передает DoctorNDTV. в качестве соусов можно использовать песто, творог, горчичный соус или имбирно-чесночную пасту.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram