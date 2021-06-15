Россия исключила Тихановскую из розыска

В Белоруссии на нее возбуждены уголовные дела

МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из межгосударственного розыска.

Из базы разыскиваемых лиц ее убрали по инициативе белорусской стороны, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Тихановской больше нет в базе данных лиц, которые разыскиваются российской полицией. В российской полиции рекомендовали по данному вопросу обратиться в правоохранительные органы Белоруссии.

В октябре 2020 года Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск на территории России из-за уголовных дел, возбужденных в Белоруссии, после призывов к захвату власти. Белоруссия обратилась к России за помощью в содействии в поиске в рамках договора о Союзном государстве.

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