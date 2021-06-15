Россия исключила Тихановскую из розыска

В Белоруссии на нее возбуждены уголовные дела
МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из межгосударственного розыска.
Из базы разыскиваемых лиц ее убрали по инициативе белорусской стороны, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Тихановской больше нет в базе данных лиц, которые разыскиваются российской полицией. В российской полиции рекомендовали по данному вопросу обратиться в правоохранительные органы Белоруссии.
В октябре 2020 года Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск на территории России из-за уголовных дел, возбужденных в Белоруссии, после призывов к захвату власти. Белоруссия обратилась к России за помощью в содействии в поиске в рамках договора о Союзном государстве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram