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Умер дважды Герой Советского Союза, космонавт Владимир Шаталов

11:59
  • вторник
  • 15 июня 2021

Ему было 93 года

Во вторник скончался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Шаталов. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов", - сказано в сообщении.

Свой первый космический полет Шаталов совершил 14 января 1969 года на космическом корабле "Союз-4". При его участии был осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова.

Второй полет Шаталова состоялся с 13 по 18 октября 1969 года в качестве командира корабля "Союз-8", третий - с 23 по 25 апреля 1971-го в качестве командира "Союза-10".

С января 1987 года по сентябрь 1991-го Шаталов занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Летчик был награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом "Дружбы".

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