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Мишустин призвал молодежь изучать историю

12:12
  • вторник
  • 15 июня 2021

Ее неоднократно пытались исказить, напомнил премьер

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во время посещения мультимедийного парка проекта "Россия - моя история" в Пятигорске, что историю страны пытались переписать множество раз, стремясь исказить уже принятые населением факты.
Мишустин назвал важнейшую национальную цель

"Но вот именно для того, чтобы этого никогда не было, нужны такие центры. И я хочу всем пожелать как можно больше знакомиться с историей своей страны, и особенно молодому поколению", - приводит слова председателя правительства ТАСС.

Как напомнил глава кабмина, 12 июня был отпразднован День России. По словам Мишустина, это замечательный день, когда люди вспоминают события, сделавшие Россию великой и технологичной.

При движении в будущее важно помнить о том, какие события происходили в прошлом, подчеркнул премьер.

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