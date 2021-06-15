Мишустин призвал молодежь изучать историю

Ее неоднократно пытались исказить, напомнил премьер

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во время посещения мультимедийного парка проекта "Россия - моя история" в Пятигорске, что историю страны пытались переписать множество раз, стремясь исказить уже принятые населением факты.

"Но вот именно для того, чтобы этого никогда не было, нужны такие центры. И я хочу всем пожелать как можно больше знакомиться с историей своей страны, и особенно молодому поколению", - приводит слова председателя правительства ТАСС.

Как напомнил глава кабмина, 12 июня был отпразднован День России. По словам Мишустина, это замечательный день, когда люди вспоминают события, сделавшие Россию великой и технологичной.

При движении в будущее важно помнить о том, какие события происходили в прошлом, подчеркнул премьер.

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