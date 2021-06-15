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В Подмосковье на месяц запретили массовые мероприятия

13:15
  • вторник
  • 15 июня 2021

В парке "Патриот" вновь заработал ковидный госпиталь

В Московской области из-за роста заболеваемости коронавирусом запретили проведение массовых мероприятий.
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Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Андрей Воробьев. Мера будет действовать до 15 июля, передает "Интерфакс".

Кроме того, будут развернуты дополнительные койки для больных коронавирусом – около двух тысяч. Всего на сегодняшний день в регионе развернуто 10 тысяч коек для больных коронавирусом.

Вновь заработал временный мобильный госпиталь в подмосковном парке Минобороны "Патриот". Впервые он был развернут в мае 2020 года.  

"Мы начали на выходных работать в парке "Патриот", спасибо министерству обороны за помощь и поддержку. Там уже по стандартной схеме мы развернем госпиталь", - сообщил Воробьев.

Ранее Воробьев подписал постановление об ужесточении коронавирусных ограничений на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. В частности, в Московской области до 20 июня вводится обязательный масочный режим в общественных местах.

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