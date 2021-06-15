В Подмосковье на месяц запретили массовые мероприятия

В парке "Патриот" вновь заработал ковидный госпиталь

В Московской области из-за роста заболеваемости коронавирусом запретили проведение массовых мероприятий.

Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Андрей Воробьев. Мера будет действовать до 15 июля, передает "Интерфакс".

Кроме того, будут развернуты дополнительные койки для больных коронавирусом – около двух тысяч. Всего на сегодняшний день в регионе развернуто 10 тысяч коек для больных коронавирусом.

Вновь заработал временный мобильный госпиталь в подмосковном парке Минобороны "Патриот". Впервые он был развернут в мае 2020 года.

"Мы начали на выходных работать в парке "Патриот", спасибо министерству обороны за помощь и поддержку. Там уже по стандартной схеме мы развернем госпиталь", - сообщил Воробьев.

Ранее Воробьев подписал постановление об ужесточении коронавирусных ограничений на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. В частности, в Московской области до 20 июня вводится обязательный масочный режим в общественных местах.

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