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Московским вузам рекомендовали перейти на дистанционный формат

12:29
  • вторник
  • 15 июня 2021

Приказ подготовило Минобрнауки

Как сообщается во вторник на сайте Министерства науки и высшего образования, ведомство рекомендует всем высшим учебным заведениям Москвы перейти на дистанционный формат работы.
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Уточняется, что разрешается организовать через дистант в том числе летнюю сессию и государственную итоговую аттестацию.

"Рекомендовать учредителям организаций обеспечить осуществление указанными организациями образовательной деятельности в соответствии с настоящим приказом", - сказано в документе.

За минувшие сутки в Москве выявили 6805 новых случаев COVID-19. Из-за ухудшение эпидемиологической обстановки во вторник в столице стартовали нерабочие дни с сохранением зарплаты. Соответствующий указ ранее подписал мэр Сергей Собянин. В торговых центрах закрылись фудкорты, бары и рестораны имеют право работать только до 23:00. Контроль за соблюдением санитарных правил в городе усилен.

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