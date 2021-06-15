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Татьяна Буцкая предложила установить "День отца" на государственном уровне

12:59
  • вторник
  • 15 июня 2021

Этот праздник отмечают лишь в нескольких регионах страны

Победитель предварительного голосования партии "Единая Россия", председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая предложила ввести День отца на федеральном уровне.

Буцкая обратила внимание, что День отца закреплён законодательно в некоторых регионах, но в столице его отмечают лишь по инициативе общественных организаций. На государственном уровне такой праздник не закреплен.

"У нас принято с уважением и любовью относиться к матерям и отцам, что отражено и на законодательном уровне, и в народных праздниках. К примеру, "День матери" учреждён в 1998 году. Отцы также достойны своего собственного праздника, их роль в воспитании детей трудно переоценить", - уверена Буцкая.

Она добавила, что в "Совете матерей" занимаются и решением ряда других вопросов, с которыми россияне обращались приемную "Единой России". По словам Буцкой, все темы будут тщательно проработаны.

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