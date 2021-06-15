Собянин рассказал о наращивании коечного фонда для пациентов с COVID-19

Для лечения коронавируса открылся стационар в ГКБ имени Филатова

В московской клинической больнице №15 имени Филатова вновь заработал коронавирусный стационар.

Его открыл мэр столицы Сергей Собянин. Филатовская больница №15 была одной из базовых больниц по борьбе с COVID-19. После спада пандемии она работала в плановом порядке, однако сейчас ей пришлось вновь перепрофилироваться под коронавирус.

На данный момент в трех корпусах ГКБ и родерах, организованных на территории больницы, оборудовано 1,8 тысячи коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, включая 162 койки реанимации. Для исследования биологического материала развернута лаборатория мощностью пять тысяч проб в сутки.

"За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID - около 80%. И на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. В связи с этим мы открываем еще целый ряд больниц, - заявил Собянин.

Филатовская больница №15 может оказывать весь спектр помощи больным, в том числе и с болезнями системы кровообращения (БСК), проблемами с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, Собянин призвал в нерабочие дни – с 14 июня по 20 июня - минимизировать контакты с людьми.

"Важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, они все доступны, поэтому приглашаю москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите себя и своих близких", - заключил он.

Кроме Филатовской больницы, пациентов с COVID-19 принимают еще 25 больниц. Развернуты свыше 16 тысяч коек в городских, федеральных и частных стационарах.

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