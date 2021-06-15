Глава Минздрава призвал увеличить темпы вакцинации

Лето для этого - самый благоприятный период

В ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, как идет вакцинация от коронавирусной инфекции в стране.

"Самое главное сегодня - это, конечно, нарастить темпы вакцинации. Лето - самый благоприятный период для проведения этой работы. И, в том числе, подготовиться к масштабной диспансеризации населения", - сказал глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").

Он уточнил, что стартует диспансеризация с 1 июля.

В минувшую субботу президент России Владимир Путин сообщил, что от коронавируса привились 18 миллионов россиян. Для выработки коллективного иммунитета, добавил глава государства, нужно, чтобы привились или переболели 60% граждан.

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