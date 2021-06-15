В Кремле сообщили о продолжительности встречи Путина и Байдена

Лидеры проведут переговоры в Женеве в среду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами во вторник поделился дополнительными деталями встречи Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве.

"[Переговоры] рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов", - сообщил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что российский лидер выйдет к прессе сразу по итогам переговоров. Совпадут ли по времени пресс-конференции Путина и Байдена, неизвестно.

Кроме того, Песков отметил, что до саммита вопрос возможного обмена заключенными между Россией и США поднимать рано.

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