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В Кремле сообщили о продолжительности встречи Путина и Байдена

13:00
  • вторник
  • 15 июня 2021

Лидеры проведут переговоры в Женеве в среду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами во вторник поделился дополнительными деталями встречи Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве.
Стало известно, как будут проходить переговоры Путина и Байдена в Женеве

"[Переговоры] рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов", - сообщил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что российский лидер выйдет к прессе сразу по итогам переговоров. Совпадут ли по времени пресс-конференции Путина и Байдена, неизвестно.

Кроме того, Песков отметил, что до саммита вопрос возможного обмена заключенными между Россией и США поднимать рано.

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