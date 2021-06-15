Папарацци засняли поцелуй Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Бывшие влюбленные снова вместе

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек вновь вместе. На это указывают снимки из ресторана в Малибу, куда влюбленные пришли, чтобы отпраздновать день рождения сестры исполнительницы.

Папарацци засняли пару во время страстного поцелуя. Слухи о том, что Лопес и Аффлек снова вместе, уже ходили, но знаменитости не подтверждали это официально, передает New York Post.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались 17 лет назад. Тогда они практически стали мужем и женой, но отменили свадьбу за день до назначенной даты. Актер и певица снова сблизились после того, как Лопес рассталась со своим женихом бейсболистом Алексом Родригесом.

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