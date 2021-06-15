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Стало известно, сколько продлится третья волна коронавируса

13:33
  • вторник
  • 15 июня 2021

Заболеваемость будет на уровне осени 2020 года

Третья волна коронавируса началась еще в апреле и продлится еще как минимум месяц.
Какие ограничения ввели в Москве из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Об этом РИА Новости сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Ее пиковые показатели будут сопоставимы с осенью 2020 года. Специалист призвал россиян неукоснительно соблюдать антиковидные рекомендации.

"Учитывая рост заболеваемости, если не будут соблюдаться меры и не будут дополнительные мероприятия по противодействию вирусу проводиться, то мы увидим рост, сопоставимый с осенью", - рассказал Тимаков.

Ранее в Москве и Подмосковье ужесточили коронавирусные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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