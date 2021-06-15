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Светлана Разворотнева призвала москвичей посетить пункты сдачи крови

13:29
  • вторник
  • 15 июня 2021

Донорское движение объединяет неравнодушных к судьбе окружающих

По инициативе члена Общественной палаты и правозащитницы Светланы Развортневой в Москве состоялась акция поддержки доноров. Мероприятие, призванное подчеркнуть значимость добровольного пожертвования крови, приурочили к Международному дню донора.
В Москве растёт число доноров крови

Участие в акции приняли проживающий в Южном административном округе почетные доноры России. Специально для них волонтеры АНО "Центр защиты прав москвичей" и партии "Единая Россия" при помощи красной ленты образовали сердце - это символ доброй воли всех "тихих" героев страны.

Как рассказала Разворотнева, "тихим" подвигом донорство называют потому, что его невозможно переоценить. Донорская кровь и плазма помогает выжить пострадавшим от ожогов или травм, людям с высокой кровопотерей, а также тем, кто перенес сложные операции.

"Сейчас, когда вновь осложнилась ситуация с короновирусной инфекцией, а также наступило долгожданное лето – время, когда многие из тех, кто в течение года регулярно посещал пункты сдачи крови, разъезжаются на отдых, кровь необходима как никогда", - подчеркнула член ОП.

Она добавила, что донорское движение объединяет тех, кто неравнодушен к судьбе окружающих, и призвала найти время и силы для сдачи крови и плазмы. При этом правозащитница добавила, что не каждый может сдать кровь, но почти каждый может помочь донорам.

Подробности о том, как стать донором крови и плазмы, можно узнать на mos.ru и yadonor.ru.

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