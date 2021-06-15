Подробности крупного взрыва на АЗС в Новосибирске

По последним данным, пострадали 33 человека

Оглушающий, словно раскат грома, хлопок. Сразу после в небе появляется огромный огненный гриб. Пламя такой силы, что стремительно закрывает небо. Следом Новосибирск накрывает густым едким дымом. Жар от пожара можно было ощутить даже за несколько километров.

Шокирующие кадры происходящего быстро распространяются в соцсетях. Столб яркого пламени снимают со всех точек города. Картина действительно пугающая. Те, кто были рядом, сначала даже не поняли, что произошло. После взрыва, не разбирая дороги, побежали в укрытие. В эпицентре слышны крики и детский плач. Взрывной волной в домах рядом с автозаправкой выбило окна. Пострадали машины и рекламные щиты - сюда рикошетом отлетела автомобильная цистерна. Площадь пожара - 1200 квадратных метров. На полную ликвидацию потребовалось 7 часов. По последним данным, пострадали минимум 33 человека. Среди них есть сотрудники МЧС, которые приехали тушить возгорание и маленькие дети. Такого массового поступления пациентов медики местного ожогового центра не помнят давно. У всех поступивших - ожоги лёгкой и средней тяжести. Поражено до 20% тела. Семь человек находятся в более тяжёлом состоянии - в реанимации. У некоторых площадь ожогов достигает почти половины процентов тела. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких никто не подключён - все пациенты дышат самостоятельно.

Основная причина ЧП - нарушение техники безопасности. Газовоз, который доставил на АЗС топливо, не был заземлён. Из-за чего при сливе газа и разгерметизации и произошёл взрыв. По факту пожара уже возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время задержан 57-летний директор газовой АЗС, не принявший должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливоналивных работ по разгрузке сжиженного газа. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявила Татьяна Дмитриева, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Новосибирской области.

Вторым подозреваемым в этом деле стал 37-летний инженер газовой АЗС. Его тоже обвиняют в нарушении техники безопасности. Сейчас в городе проходит масштабная проверка всех газовых АЗС - их в Новосибирске 31. Нарушения уже нашли как минимум в 5 из них.

Александра Сергомасова, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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