Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ №15 имени Филатова

В столице развернуто более 16 тысяч коек для заболевших

В Москве резко выросло количество новых случаев коронавируса. Об этом заявил сегодня мэр Сергей Собянин, открывая стационар для лечения пациентов с COVID-19 в Филатовской больнице. Сейчас в столице развернуто более 16 тысяч коек для заболевших. Сдержать распространение инфекции поможет массовая вакцинация.

Палаты интенсивной терапии Филатовской больницы №15 готовят для приема больных с коронавирусом. У каждой койки аппарат искусственной вентиляции легких и монитор, который позволяет следить за стоянием пациента даже удаленно, с дежурного поста.

Многопрофильная больница вновь полностью перепрофилирована для приема пациентов с коронавирусом. В Москве взрывной рост заболеваемости ковидом. На 70 процентов увеличилось поступление тяжелых больных в стационары, объясняет мэр столицы, приходится подключать резервы.

"Мы открываем целый ряд больниц на 4 тысячи коек. И одна из этих больниц - это Филатовская больница №15, которая была одной из базовых больниц в борьбе с COVID-19, сегодня она работала в плановом порядке, но мы вынуждены были принять решение - эта больница переводится на борьбу с пандемией, очень важная больница в связи с тем, что она многофункциональная и может оказывать весь спектр помощи больным", - заявил Собянин.

Здесь накоплен колоссальный опыт и выработана уникальная ступенчатая система размещения пациентов. Мэру Москвы показывают палаты интенсивного наблюдения - это промежуточное звено между обычным отделением и реанимацией.

За последние месяцы в больнице значительно расширили возможности для диагностики. В клинике есть 5 аппаратов КТ, МРТ. Иммунохимический анализатор позволяет выявлять инфекции. Лаборатория исследует 5 тысяч проб в сутки.

В 3 корпусах и родерах на территории больницы оборудовано 1877 коек для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией, 162 из них - реанимационные. Всего в Москве развернуто уже 16 тысяч коек. Врачи не устают повторять - чтобы окончательно победить эпидемию, нужно вакцинироваться.

"Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим справимся", - сказал главврач ГКБ №15 Валерий Вечорко.

"Во время нерабочих дней нужно максимально оградить контакты, чтобы разорвать цепочку заболеваний, но еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации, они все работают, они все доступны", - заявил Сергей Собянин.

Даже в нерабочие дни в столичном метро многолюдно. На входе большинство послушно надевают маски, однако оказавшись уже на эскалаторе или в вагоне, некоторые предпочитают её снять, совершенно не заботясь о своем здоровье и окружающих. Все это вынуждает власти на ужесточение антиковидных ограничений. В столичных торговых центрах закрылись фудкорты. Все общепиты и магазины сейчас активно проверяются на соблюдение мер профилактики.

Владельцев таких заведений штрафуют. Но и сами посетители должны осознавать, что после таких активных выходных можно оказаться в больнице.

Все больше молодых людей болеют в тяжелой форме. В Москве отменили общегородской выпускной. О таких же ограничениях сообщили власти Петербурга.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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