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Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в России

13:34
  • вторник
  • 15 июня 2021

Послабление действует из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев в стране на фоне коронавируса.

Так, мораторий на выдворение из России иностранцев продлен до 30 сентября включительно. Ранее норма стекала 15 июня. Также иностранцы могут до 30 сентября обратиться в МВД по вопросу их положения или выехать из России, говорится в тексте документа.

Эти послабления не распространяются на тех, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу национальной безопасности России.

Кроме того, с 16 июня до 31 декабря будет приостановлено течение сроков действия удостоверений беженца и свидетельств временного убежища в России.

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