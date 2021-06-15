Губерниев извинился перед Бузовой за то, что довел ее до слез

"Надеялся на иронию", - заявил телеведущий

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед телеведущей Ольгой Бузовой. Ранее он в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" довел девушку до слез вопросом из детской книжки.

Губерниев заявил, что не хотел обидеть телеведущую, а лишь пытался навести ее на размышления о схожести футбола и театра.

"Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира!" - заявил комментатор.

Губерниев также написал у себя в Telegram-канале, что Бузова "держалась молодцом" в эфире и поблагодарил звезду за то, что она поддерживает отечественный футбол.

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