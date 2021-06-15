Зеленский заявил о "заслуживающей большего" Украине

Речь вновь зашла о перспективах страны в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский вновь высказался о перспективах членства его страны в НАТО. По его словам, Украина вправе на это рассчитывать.

"Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в альянсе среди мощных стран. Нас нужно приглашать - я считаю, что это честно", - цитирует слова Зеленского ТАСС.

При этом он добавил, что "просить" об этом Украина не должна.

По словам главы государства, Украина уже сделала многое, чтобы лидеры НАТО подтвердили ее перспективы. Альянс, считает Зеленский, должен увидеть Украину "не за кулисами, а за столом".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве рассчитывают получить План действий по членству в НАТО в 2022 году.

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