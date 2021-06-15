Путин призвал допустить родителей к контролю за качеством питания в школах

Родительские комитеты могут организовать эту работу, предложил президент

Около восьмисот детских садов на 112 тысяч мест построят в России до конца года. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину министр просвещения Сергей Кравцов. Рабочая встреча прошла в Кремле.

На особом контроле ведомства - ликвидация вторых и третьих смен в общеобразовательных заведениях. Число учеников растёт на фоне активной демографической политики. На строительство новых школ дополнительно привлекли 300 миллиардов рублей в рамках государственно-частного партнёрства. Большое внимание уделяется созданию условий для сохранения здоровья учащихся.

"На постоянном контроле также ваше поручение по горячему питанию. Все учащиеся начальных классов обеспечены бесплатными горячими завтраками. Мы также это контролируем", - сообщил Кравцов.

"Надо качество питания проверять! Надо допустить, в конце концов, родителей до контроля за качеством питания! Организовать соответствующим образом, чтобы санитарные условия были соблюдены. Можно же это сделать. Родительские комитеты могут организовать эту работу", - заявил Путин.

"Мы договорились, есть Российская ассоциация родителей, мы привлекаем к контролю качества, потому что родители самые ответственные контролёры, будем эту работу обязательно усиливать", - сообщил министр просвещения.

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