Граждане без московской регистрации могут привиться в столичных поликлиниках

Предварительно нужно записаться по телефону

Граждане из других регионов страны и не имеющие полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) могут сделать прививку от коронавируса в московских поликлиниках.

Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Для этого необходимо записаться на процедуру по телефону.

Кроме того, каждый россиянин имеет право пройти вакцинацию в местах работы выездных бригад, работающих в торговых центрах, павильонах "Здоровая Москва". Для этого необходимо предъявить паспорт или полис ОМС, напомнили в Депздраве.

На базе городских поликлиник работают 100 пунктов вакцинации. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Также прививку можно поставить в 59 частных столичных клиниках.

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