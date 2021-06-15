Граждане без московской регистрации могут привиться в столичных поликлиниках

Предварительно нужно записаться по телефону
Граждане из других регионов страны и не имеющие полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) могут сделать прививку от коронавируса в московских поликлиниках.
Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Для этого необходимо записаться на процедуру по телефону.
Кроме того, каждый россиянин имеет право пройти вакцинацию в местах работы выездных бригад, работающих в торговых центрах, павильонах "Здоровая Москва". Для этого необходимо предъявить паспорт или полис ОМС, напомнили в Депздраве.
На базе городских поликлиник работают 100 пунктов вакцинации. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Также прививку можно поставить в 59 частных столичных клиниках.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram