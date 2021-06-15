Рестораны "Кофемания" и "Бараshka" в ЦАО могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Они обслуживали посетителей после 23:00

Ресторанам "Кофемания" и "Бараshka", расположенным в Центральном административном округе Москвы, грозит закрытие за нарушение антикоронавирусных мер.

Их могут закрыть на 90 суток из-за того, что продолжали обслуживать посетителей после 23:00, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Кроме того, аналогичные нарушения также были зафиксированы в ресторане Levantine в бизнес-центре Lotte Plaza на Новинском бульваре.

Сотрудники ОАТИ ежедневно проводят рейды по выявлению нарушений антиковидных мер в столице. Михайлов напомнил, что в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, нарушителям грозит штраф до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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