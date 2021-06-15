Госдума отменила обязательный техосмотр для ОСАГО

Закон вступит в силу 22 августа
Во вторник Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который исключает для российских автовладельцев необходимость предоставлять документ о прохождении технического осмотра машины в момент заключения договора ОСАГО. Об этом пишет ТАСС.
Это поправка ко второму чтению регулирующего деятельность иностранных страховых организаций законопроекта.
В настоящее время обязательное страхование авто ведется только при условии государственного технического осмотра в отношении транспортного средства.
Предполагается, что в силу закон вступит 22 августа.
Ранее глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что соответствующие поправки облегчат жизнь автовладельцам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram