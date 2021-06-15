ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бородина рассказала о сложностях в отношениях с отцом

15:02
  • вторник
  • 15 июня 2021

Ведущей не хватало родительской любви

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что долгое время страдала из-за своих отношений с отцом. Знаменитость не смогла отпустить обиду на родителя даже после его смерти.

Губерниев извинился перед Бузовой за то, что довел ее до слез
Папарацци засняли поцелуй Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Бородина рассказала, что в детстве ей не хватало отцовской заботы, из-за чего она всегда сильно переживала. По словам телеведущей, образ любящего папы она искала даже в любимых мультфильмах.

"Для девочки отец – самый важный человек в жизни. Это ее первый образ мужчины, на основе которого она в будущем будет выбирать себе мужа. Поэтому обида на отца может влиять на жизнь уже взрослой девушки и вносить в нее свои коррективы", - отметила Бородина.

Телеведущая была уверена, что все разногласия были забыты после смерти отца, но это оказалось не так.

"Когда я похоронила папу, я была уверена, что все обиды у меня прошли, но это не так… Той маленькой девочке внутри меня, ещё очень долго было больно…" - поделилась Бородина.

Она добавила, что зачастую психологические травмы, которые остаются у девочек из-за безразличия отцов заставляют взрослых девушек бояться одиночества и "быть с кем-либо, лишь бы не одной".

Ведущая подчеркнула, что сейчас прорабатывает свои детские травмы с психологом.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Телеведущая Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.