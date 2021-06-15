Бородина рассказала о сложностях в отношениях с отцом

Ведущей не хватало родительской любви
Телеведущая Ксения Бородина призналась, что долгое время страдала из-за своих отношений с отцом. Знаменитость не смогла отпустить обиду на родителя даже после его смерти.
Бородина рассказала, что в детстве ей не хватало отцовской заботы, из-за чего она всегда сильно переживала. По словам телеведущей, образ любящего папы она искала даже в любимых мультфильмах.
"Для девочки отец – самый важный человек в жизни. Это ее первый образ мужчины, на основе которого она в будущем будет выбирать себе мужа. Поэтому обида на отца может влиять на жизнь уже взрослой девушки и вносить в нее свои коррективы", - отметила Бородина.
Телеведущая была уверена, что все разногласия были забыты после смерти отца, но это оказалось не так.
"Когда я похоронила папу, я была уверена, что все обиды у меня прошли, но это не так… Той маленькой девочке внутри меня, ещё очень долго было больно…" - поделилась Бородина.
Она добавила, что зачастую психологические травмы, которые остаются у девочек из-за безразличия отцов заставляют взрослых девушек бояться одиночества и "быть с кем-либо, лишь бы не одной".
Ведущая подчеркнула, что сейчас прорабатывает свои детские травмы с психологом.
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